«Изге Болгар жыены» посвящен дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане на празднике «Изге Болгар жыены» ожидается 40 тысяч гостей. Мероприятие состоится 21 мая в Болгаре, сообщил на тематической пресс-конференции заместитель министра культуры республики Дамир Нутфуллин.

По словам Нутфуллина, в этом период состоится KazanForum, где примут участие 15 тысяч человек. Большинство из них захотят посетить «Изге Болгар жыены». Это представители более чем из 80 стран.

Кроме того, на празднике ожидается присутствие около пяти тысяч жителей из разных районов республики и не менее 15-20 тысяч человек тех, кто ежегодно посещают данное мероприятие. Инфраструктура позволяет принять такое количество участников.

Отметим, «Изге Болгар жыены» посвящен дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Фестиваль проводится ежегодно с 1989 года.

Напомним, в Татарстане создали рабочую группу по подготовке праздника «Изге Болгар жыены».

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