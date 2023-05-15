В Набережных Челнах на ремонт дорог к садовым товариществам выделят 40 миллионов рублей

Речь идет о садовых товариществах «Ордиушка» и «Турбина». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах на ремонт подъездных автомобильных дорог к садовым товариществам выделят 40 миллионов рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета, сообщил первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Речь идет о садовых товариществах «Ордиушка» и «Турбина». Ремонт дорог ведущих к ним проведут в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане на 2013−2025 годы».

По словам Зуева, таких сумм на дороги к СНТ еще не выделяли. К работам приступят в этом году. Специалистами уже проведено обследование состояния всех автомобильных дорог, которые относятся к садовым товариществам.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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