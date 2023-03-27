Как отметил Куляжев, в первой очереди находятся дороги, которые имеют повышенную транспортную нагрузку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани ямочный ремонт завершили на 60 участках дорог общего пользования. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

В рамках текущего содержания дорог подрядные организации приступили к ремонту аварийных участков. Так, работы завершены на мосту «Миллениум», Третьей транспортной дамбе, Горьковском шоссе, проспектах Амирхана и Ибрагимова, улицах Право- и Лево-Булачная, Чистопольская, Зорге и Декабристов.

Как отметил Куляжев, в первой очереди находятся дороги, которые имеют повышенную транспортную нагрузку, находятся в спальных районах и вблизи социальных объектов. Основную часть работ проводят в ночное время, за исключением обрубки.

Напомним, с улиц Казани за зиму вывезен почти миллион тонн снега.

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