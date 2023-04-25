В Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей

В целом ремонт улично-дорожной сети пройдет на 32 участках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в 2023 году на ремонт дорог в Казани направят порядка 24 миллиардов рублей. Из которых 16,5 миллиарда выделят на строительство и реконструкцию, а также на реализацию инфраструктурных проектов. Еще 4,7 миллиарда рублей уйдут на ремонт улично-дорожной сети, сообщил на брифинге зам руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

Также, по его словам, столице Татарстана выдели один миллиард рублей для реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По нему в этом году работы пройдут на 12 участках.

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