По словам Гиниятуллина, проблемы с вывозом отходов начались в новогодние каникулы. Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2023 года жители Казани стали в три раза чаще жаловаться на несвоевременный вывоз мусора по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. По данному вопросу поступило 1,5 тысячи жалоб, сообщил на совещании в мэрии зам руководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин. По его словам, проблемы с вывозом отходов начались в новогодние каникулы. Тогда мэр Казани официально раскритиковал одного из региональных операторов. Только за новогодние праздники количество жалоб выросло в восемь раз.

Как отметил зам руководителя Исполкома города, весеннее образование отходов тоже стало неразрешимой задачей для регоператора. В связи с этим дополнительно были привлечены городские подрядчики, дорожники, коммунальщики, транспортники и 36 единиц спецтехники.

Отметим, переполненные полигоны вынуждают региональных операторов ограничивать завоз некоторых видов отходов. Это ветки, листья, поросль, мусор от ремонта жилых помещений, автопокрышки.

Напомним, в 227 населенных пунктах Татарстана приостановили начисления за вывоз мусора.

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