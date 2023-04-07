Причина в том, что он там не вывозится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 227 населенных пунктах Татарстана приостановили начисления за вывоз мусора. Причина в том, что он там не вывозится. Об этом рассказали в пресс-службе «ПЖКХ». Они также отметили, что начисления возобновятся, когда там начнут оказывать услугу по вывозу ТКО.

Согласно их информации, вывоз твердых коммунальных отходов не осуществляется в 227 населенных пунктах республики. Так, в 164 начисления не проводили, в 42 они были остановлены, в 21 — нет долгов. В общей сложности, с жителей будет списана задолженность в размере чуть более 6 млн рублей.

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