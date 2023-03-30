Жителям Татарстана рассказали, как сделать перерасчет за вывоз мусора

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампред Госкомитета по тарифам РТ Лариса Хабибуллина рассказала жителям Татарстана, как сделать перерасчет за вывоз мусора.

По ее словам, расходы на перевозку ТКО формируются исходя из расходов на оплату работ и услуг по вывозу мусора. Так, чтобы сделать перерасчет из-за непредвиденной ситуации, например, пожара, необходимо предоставить заявление, справку от пожарной инспекции МЧС с указанием степени повреждения жилого дома. Также необходимы документы жилищной комиссии о признании жилого объекта непригодным для проживания.

Заявление и документы можно направить через отделения ЕРЦ — АО «Татэнергосбыт» или предоставить региональному оператору, который оказывает услугу. Об этом она рассказала в интервью изданию «Татар-информ».

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