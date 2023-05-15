Мэр Казани призвал вовремя возвращать горячую воду после ее отключения

По словам Метшина, в ближайшее время в город придет летняя температура воздуха. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал вовремя возвращать горячую воду после ее отключения. По его словам, в ближайшее время в город придет летнее тепло. В городе в это время будут идти работы на сетях, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону. Так, что в ближайшее время начнется опрессовка труб, за которой последует отключение домов от горячей воды.

В связи с этим Ильсур Метшин просит коммунальщиков внимательно и уважительно относиться к горожанам, а именно не допускать просрочки в графике отключения горячей воды. По его мнению, это сказывается на настроении и комфорте казанцев.

Напомним, с 10 мая в Казани начались плановые отключения горячей воды. Это связано с гидроопрессовкой, техобслуживанием и ремонтом котельных и теплосетей АО «Казэнерго».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнекамска жители одного из домов останутся без воды и света

Это связано с проведением ремонта и гидравлических испытаний (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram