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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:20

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на 2023 год

АО «Казэнерго» проведет гидроопрессовку, техобслуживание и ремонтом котельных, а также теплосетей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Без горячей воды жители останутся на две недели.

Без горячей воды жители останутся на две недели.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 10 мая в Казани начнутся плановые отключения горячей воды. Это связано с гидроопрессовкой, техобслуживанием и ремонтом котельных и теплосетей АО «Казэнерго», сообщает пресс-служба мэрии города.

Без горячей воды жители останутся на две недели. Ознакомиться со сроками отключения водоснабжения в своем доме можно в опубликованном графике. Отметим, что указанные в нем даты могут быть скорректированы.

Все работы будут проводиться поэтапно, поэтому отключение горячей воды может производиться не единожды. В связи с этим ряд адресов в графике могут быть отмечены несколько раз.

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