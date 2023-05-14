Речь идет о доме №16 по улице Гагарина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнекамска жители одного из домов останутся без воды и света. Это связано с проведением ремонта и гидравлических испытаний. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале города.

Речь идет о доме №16 по улице Гагарина. Там отключат электричество 12, 15, 16, 17, 18 и 19 мая с 9:00 до 16:00. Также с 8:00 15 мая до 24:00 24 мая 2023 года будет отключена горячая вода.

В комментария жители возмутились, что они останутся без воды и света. Но нашлись и те, кто вошел в положение и смирился с предстоящими неудобствами.

- Лучше неделю потерпеть временные отключения электроэнергии, чем потом ждать, когда все починят из-за возможной аварии, - прокомментировал один из жителей города.

Напомним,

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram