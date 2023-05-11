В Казани изымут помещения и участок под аварийным домом по улице Окраинной

Объект был признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани изымут помещения и участок под аварийным домом №8 по улице Окраинной. Его выкупят для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, объект был признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Площадь участка составляет 660 квадратных метров. Выкупу также подлежат девять объектов. Это комнаты и квартиры. Изымут их после оценки рыночной стоимости Управлением жилищной политикой.

Напомним, в Казани снесут 11 незаконно установленных киосков и ларьков. Объекты отправят на базу хранения на проспекте Амирхана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ремонт объектов Казанского Кремля направят 367 млн рублей

Работы выполнят в 2023 году (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram