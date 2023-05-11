На ремонт объектов Казанского Кремля направят 367 млн рублей

Заказчиком ремонта выступает Главстрой Татарстана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объекты, расположенные на территории Казанского Кремля, отремонтируют в 2023 году. На эти цели направят 367 миллионов рублей. На портале госзакупок размещен соответствующий тендер.

В сопутствующей документации указано, что работы будут проведены на Пятигранной башне, в Спасо-Преображеском монастыре, здании пересыльной тюрьмы, юнкерском училище и ряде других объектов.

Заказчиком ремонта выступает Главстрой Татарстана, работы планируют закончить до 1 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что на станции метро «Кремлевская» в Казани запустили эскалаторы.

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