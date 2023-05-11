В Казани снесут 11 незаконно установленных киосков и ларьков

Владельцы вправе демонтировать постройки добровольно в срок до 15 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани будут демонтированы 11 незаконно установленных объектов. Среди них киоски по продаже воды, ларьки, помещение охраны. Соответствующая информация содержится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Подлежащие сносу помещения располагаются на улицах Маршала Чуйкова, Вишневского, Яхина, Белинского, Зорге и других. Владельцы вправе демонтировать постройки добровольно в срок до 15 мая. Иначе их снесут принудительно до 13 августа 2023 года.

Демонтированные объекты отправят на базу хранения на проспекте Амирхана.

Ранее мы сообщали, что в Казани рядом с Московским рынком снесут торговые павильоны.

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