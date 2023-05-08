На KazanForum обсудят способы увеличения товарооборота между Россией и странами ОИС

Во время мероприятия состоится пленарная дискуссия с участниками Торгово-промышленных палат стран ОИС. Фото: пресс-служба KazanForum

Развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях трансформации мирового порядка будет одной из главных тем Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023», который пройдет в Казани с 18 по 19 мая.

Во время мероприятия состоится пленарная дискуссия с участниками Торгово-промышленных палат стран ОИС. Ожидается, что спикерами станут министр экономического развития России Максим Решетников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президенты Торгово-промышленной палаты Ирана, Дубая, Эр-Рияда и не только.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на «KazanForum 2023» состоится халяль-ярмарка.

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