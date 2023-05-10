В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится местами в восточных районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В период с 11 по 19 мая на территории Татарстана продлили штормовое предупреждение. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов, 4 и 5 классов, сохранится местами в восточных районах. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Напомним, ранее в Менделеевске из-за сухой травы произошел крупный пожар, который тушили дольше четырех часов. Огонь едва не уничтожил кладбище. Кроме того, Всемирный конгресс татар объявил сбор для погорельцев татарской деревни в Курганской области.

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