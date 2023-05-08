Всемирный конгресс татар объявил сбор для пострадавших в пожарах в Курганской области

Татарстанцы желающие помочь могут принести воду, продукты питания, одежду и обувь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Татарстана могут помочь в сборе гуманитарного груза для пострадавших в Курганской области. На Урале и в Сибири бушуют пожары. Из-за сильного ветра в течение нескольких минут огонь охватил татарскую деревню Юлдус - теперь в селе осталась лишь одна мечеть и более тысячи жителей без крова.

Татарстанцы желающие помочь могут принести воду, продукты питания, одежду и обувь, лекарства, зарядки для телефонов и предметы первой необходимости для повседневной жизни к Исполкому Всемирного конгресса татар или же отправить перевод на официальном сайте.

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