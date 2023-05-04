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НовостиОбщество4 мая 2023 14:28

В Казани после салюта в День Победы будут поданы специальные автобусы

Они подъедут к 21.00
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для жителей Казани будут поданы 19 специальных автобусов.

Для жителей Казани будут поданы 19 специальных автобусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После праздничного салюта в День Победы 9 мая для жителей и гостей Казани будут поданы 19 специальных автобусов. Они подъедут к 21.00, сообщает Комитет по транспорту города.

С остановки «Цирк» отправятся автобусы № 22, № 28а и № 89. От остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов будут курсировать автобусы № 6, № 15, № 22, № 29, № 37, № 47, № 74, № 75 и № 89. От остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы поедут автобусы № 6, № 22, № 28а, № 37, № 47, № 74 и № 89.

Напомним, День Победы в Казани завершится в 22.00 праздничным салютом, за котором лучше всего наблюдать с акватории Казанки. Ранее мы рассказывали, кто станет участниками парада Победы.

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