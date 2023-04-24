Основной площадкой праздника станет площадь Тысячелетия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро по всей России отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот памятный день в Казани организуют парад Победы, концерты, тематические площадки и салют. Делимся подробной афишей и рассказываем, какие мероприятия будут на День Победы в Казани 9 мая 2023 года.

Программа Дня Победы в Казани 9 мая 2023 года

Утром 9 мая в Казани пройдет возложение цветов на Архангельском и Арском кладбищах. Церемонии также состоятся в парке Победы: у Вечного огня, у памятников Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

Основной площадкой праздника станет площадь Тысячелетия. В 9.30 здесь начнется торжественная программа. Лучший обзор на торжественное шествие откроется под стенами Казанского Кремля.

В 10.00 в параде Победы примут участие войска Казанского гарнизона, историческая военная техника и ретро-машины. В шествии также будут участвовать военнослужащие и курсанты военного училища, кадетских классов, юнармии и суворовцы. Отметим, что в целях безопасности парад Победы 9 мая 2023 года в Казани пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка».

Завершится торжественная программа на площади Тысячелетия театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани.

Продолжится праздник в парке Победы. В 12.00 здесь пройдет парад юнармейцев, после чего выступят детские духовые оркестры.

В 14.00 для гостей и жителей Казани подготовили интерактивную программу на улице Баумана с концертом и фотозонами.

В 15.00 выступят творческие коллективы города, а в 18.00 в парке Победы оркестр исполнит танцевальные мелодии 30-40-х годов.

К 19.00 гостей праздника вновь ждут на площади Тысячелетия. Здесь пройдет концерт и выступление тысячного хора «Поющая Казань». Гости смогут спеть песни вместе с ним в формате народного караоке.

Завершится День Победы в 22.00 красочным салютом, за котором лучше всего наблюдать с акватории Казанки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram