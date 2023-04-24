Шествие парада Победы начнется в 10 утра. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Татарстана состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона с привлечением военной техники. Рассказываем подробнее, что можно будет увидеть во время праздничного шествия 9 мая 2023 года в Казани.

Кто примет участие в параде Победы 9 мая 2023 года в Казани

В параде Победы пройдут войска Казанского гарнизона, ретроавтомобили и историческая военная техника, в том числе танки ИС и Т-34. В шествии также примут участие военнослужащие и курсанты военного училища, кадетских классов, юнармии и суворовцы.

Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. Отметим, что в 2023 году очного шествия «Бессмертного полка» не будет.

Где пройдет парад Победы 9 мая 2023 года в Казани

Основной площадкой праздника станет площадь Тысячелетия. В 9.30 здесь откроется торжественная программа, а в 10.00 начнется шествие парада Победы. Лучшие места для обзора находятся под стенами Казанского Кремля.

При этом наиболее удобные входы расположены со стороны станции метро «Кремлевская» и со стороны набережной.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие мероприятия пройдут в Казани 9 мая 2023 года.

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