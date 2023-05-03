В Нижнем Новгороде пересмотрят дело Галявиева, расстрелявшего детей в казанской гимназии №175

Галявиев убил семь детей и двух учителей. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода будут пересматривать пожизненный приговор Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей в гимназии №175 в Казани.

Как рассказали «КП-Нижний» в пресс-службе суда, 27 апреля поступило два ходатайства. Первое от адвоката подсудимого, который просит отметить пожизненный приговор и рассмотреть дело заново. А второе – от потерпевшей, которая не согласна с размером компенсации.

Напомним, трагедия в гимназии №175 Казани произошла 11 мая 2021 года, а судить убийцу семи детей и двух учителей начали прошлой осенью. Все это время шли следственные мероприятия.

13 апреля Галявиеву в Верховном суде Татарстана вынесли приговор – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, а также штраф 200 тысяч рублей. Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 22 миллионов рублей.

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