Глава Татарстана подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики

Согласно закону, изменения внесли в статью «О числе депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, работающих на профессиональной основе». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики. Теперь их количество станет больше на одного человека. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно закону, изменения внесли в статью «О числе депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, работающих на профессиональной основе».

Отметим, законопроект был принят на 43-м заседании парламента. Предполагалось, что увлечение количества депутатов позволит повысить эффективность деятельности Госсовета республики, а также усовершенствует работу с избирателями и законотворческой деятельности.

Напомним, Госсовет Татарстана разрешил чиновникам сдавать взяточников.

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