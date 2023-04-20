В Госсовете Татарстана намерены увеличить количество депутатов

Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения. Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане количество депутатов Госсовета, которые работают на постоянной основе, намерены увеличить с 22 до 23. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента республики. Его разработали заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, а также руководитель комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

В пояснительной записке указано, что увеличить количество депутатов предлагается для повышения эффективности работы парламента Татарстана, совершенствование работы с избирателями и законотворческой деятельности. Кроме этого, подчеркивается необходимость законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития республики в условиях возросшего санкционного давления на страну.

Пока законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что законопроект о введении тихого часа поддержан депутатами Госсовета Татарстана.