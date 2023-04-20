Фото: Даниил ОПАРИН

Госсовет Татарстана разрешил чиновникам сдавать взяточников, а точнее депутаты приняли соответствующий закон, согласно которому их могут наказывать за недоносительство о взятках. Этот законопроект парламентариям представил глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Таким образом, теперь чиновники должны сразу же сообщать о склонении к взятке. В этом случае им необходимо обратиться или в прокуратуру, или в администрацию. Там им нужно будет написать заявления с подробностями о поступившем предложении.

Депутаты проголосовали «за».

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