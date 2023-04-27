На шоу в Казани Камила Валиева прыгнула тройной аксель

Казань для фигуристки родной город Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигуристка Камила Валиева во время выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани исполнила сложнейший элемент – тройной аксель. С него она начала свою программу. Следом Валиева прыгнула тройной флип в каскаде с тройным тулупом и сольный тройной тулуп. Номер был исполнен чисто, без ошибок.

Отметим, что выступление в Казани состоялось 26 апреля – в день рождения Камилы Валиевой. Ей исполнилось 17 лет. Столица Татарстана для фигуристки родной город, здесь она родилась и сделала первые шаги на коньках. Ее семья перебралась в Москву, когда будущей звезде спорта было шесть лет.

Камила Валиева – одна из самых популярных фигуристок России. Правда, в отличии от других воспитанниц Этери Тутберидзе не выигрывала больших титулов в индивидуальных соревнованиях. Наивысшее ее достижение – победа на чемпионате Европы. Но, стоит отметить, что спортсменка продолжает выступления и, возможно, ее основные успехи еще впереди.

Ранее мы сообщали, что на шоу в Казани также выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она во время проката, к сожалению, упала с тройного флипа. А вот действующая чемпионка России Софья Акатьева чисто исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом.

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