В Казани из-за подготовки ко Дню Победы перекроют ряд улиц

Площадь Тысячелетия будет полностью закрыта для движения с 8 по 10 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 по 10 мая в Казани ограничат движение транспорта по нескольким улицам. Связано это с подготовкой и празднованием Дня Победы.

Так, 3 мая с 18.00 до 23.00 будет ограничен проезд от улицы Профсоюзной до улицы Батурина. Участок от улиц Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского перекроют 7 мая с 16.00 до 22.00.

Площадь Тысячелетия станет главной площадкой празднования Дня Победы в Казани. Поэтому она будет полностью закрыта для движения с 8 мая 16.00 до 10 мая 2.00. Кроме того, перекроют улицу Бондаренко с 8 мая 18.00 до 9 мая 22.00.

После завершения салюта могут частично перекрыть улицу Сибгата Хакима, если будет большое скопление людей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие мероприятия пройдут в столице Татарстана в День Победы 9 мая 2023 года и кто станет участниками торжественного парада.

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