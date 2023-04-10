Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, попросил не сажать его в тюрьму

Он упирает на то, что пошел следствию навстречу. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот понедельник, 10 апреля, в Верховном суде Татарстана продолжились прения по громкому уголовному делу Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Тогда погибли семь детей и две учительницы, многие были ранены и получили травмы.

Ранее на прениях прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение, перед которым он должен провести первые пять лет в тюрьме. Сам молодой человек в тюрьму не хочет

- Прошу убрать пять лет тюрьмы, а то мне не было смысла идти навстречу следствию, - сказал на судебном заседании Галявиев.

Его адвокат выступил с такой же просьбой. Мало того, сторона защиты хочет получить разрешение на уже третье по счету освидетельствование на невменяемость Галявиева. По словам адвоката, есть противоречия между проведенными до этого экспертизами. Первая показала, что у Ильназа Галявиева параноидная шизофрения, а вторая установила – он осознавал свои действия.

Также сторона защиты просила смягчить наказание, мол, у подсудимого целый ряд заболеваний – от проблем со зрением до язвы.

Напомним, вооруженный ружьем и самодельной бомбой Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 года.

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