Еще 525 деревьев высадили на субботнике в Набережных Челнах

Весной в городе планируется высадить свыше пяти тысяч деревьев. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Ранним утром субботы, 8 апреля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев совместно с коллегами высадил еще 525 деревьев: 175 лип и 350 рябин. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам замруководителя Исполкома города Ильи Зуева, весной планируется высадить свыше пяти тысяч деревьев. Осенью ожидается еще больший объем работ.

Отметим, что на этой неделе Наиль Магдеев с депутатами городского совета уже высадил 300 деревьев: тополи и липы. Градоначальник призывает чиновников выходить по утрам на уборку территории.

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