Мэр Набережных Челнов с депутатами горсовета высадил 300 деревьев

Команда приступила к высадке деревьев в 7 утра. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
Во вторник, 4 апреля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и депутаты горсовета высадили еще 300 деревьев. Теперь тополи и липы озеленят автосборочный проезд у Вахитовского кольца.
Посадка деревьев началась сегодня в 7 утра, после чего команда отправилась на работу. Планируется, что в городе будет высажено порядка 5,35 тысячи деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.
- Нам нравится жить и трудиться в чистом и опрятном городе. Мы к этому стремимся и у нас это получается, - отметил градоначальник.
Напомним, на прошлой неделе в Набережных Челнах высадили 300 рябин. Сам Наиль Магдеев призвал чиновников выходить по утрам на уборку территории.
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