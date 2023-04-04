Мэр Набережных Челнов с депутатами горсовета высадил 300 деревьев

Команда приступила к высадке деревьев в 7 утра. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Во вторник, 4 апреля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и депутаты горсовета высадили еще 300 деревьев. Теперь тополи и липы озеленят автосборочный проезд у Вахитовского кольца.

Посадка деревьев началась сегодня в 7 утра, после чего команда отправилась на работу. Планируется, что в городе будет высажено порядка 5,35 тысячи деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

- Нам нравится жить и трудиться в чистом и опрятном городе. Мы к этому стремимся и у нас это получается, - отметил градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе в Набережных Челнах высадили 300 рябин. Сам Наиль Магдеев призвал чиновников выходить по утрам на уборку территории.

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