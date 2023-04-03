Мэр Набережных Челнов призвал чиновников выходить по утрам на уборку территории

С 1 апреля в Набережных Челнах объявлен санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству и очистке территории. Фото: @rimmachelny

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал чиновников вспомнить сказку «Маленький принц» и выходить по утрам на уборку территории.

Как заявил Магдеев на совещании в местном Исполкоме, он будет ежедневно выводить своих коллег на академический час для наведения чистоты. Градоначальник отметил, что это является частью корпоративной работы. При этом Наиль Магдеев готов лично принять участие в уборке территории.

Отметим, с 1 апреля в Набережных Челнах объявлен санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству и очистке территории. Так, на прошлой неделе было очищено 30 гектаров газона, вывезено 136 кубометров мусора.

Напомним, в 12 общественных пространствах Казани пройдут субботники.

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