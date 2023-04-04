Предполагается, что матч против ФК «Волгарь» может стать решающим для него. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Руководство казанского «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера Юрия Уткульбаева из-за недовольства результатами команды, сообщает «Спорт Экспресс». Предполагается, что матч против ФК «Волгарь», который пройдет 7 апреля, может стать решающим для него.

Отметим, что три последних матча «Рубина» завершились поражениями или ничьей. Кроме того, команда смогла забить всего лишь один гол. Сейчас казанский клуб занимает второе место в Первой лиге и отстает от лидера на 6 очков.

Напомним, Юрий Уткульбаев был назначен главным тренером казанского «Рубина» в конце января 2023 года. Он занял место Леонида Слуцкого, который покинул пост по собственному желанию.

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