Юрий Уткульбаев официально назначен главным тренером казанского "Рубина"

Контракт с Уткульбаевым подписан до конца сезона 2022/2023. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 28 января, Юрия Уткульбаева официально назначили главным тренером казанского "Рубина". Контракт с ним подписан до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, в ноябре 2022 года пост главного тренера по собственному желанию покинул Леонид Слуцкий. После чего его обязанности стал исполнять Юрий Уткульбаев. Под его управлением "Рубин" успел победить в двух заключительных матчах прошлого года: над "Уфой" и "Нефтехимиком".

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