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НовостиОбщество30 марта 2023 17:10

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Набережных Челнах высадили 300 рябин

В акции принял участие и мэр города Наиль Магдеев
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Набережных Челнах высадили 300 рябин. Напомним, что сам он стартует 1 апреля.

В акции приняли участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутаты городского Совета, сотрудники Исполнительного комитета. Все вместе они высадили 300 рябин на проспекте Хасана Туфана. Магдеев отметил, что очень важно продолжать делать то, что 50 лет начинали первостроители.

«Раньше тут было чистое поле, а сегодня, благодаря нашим ветеранам, Набережные Челны один из самых зеленых и благоустроенных городов Татарстана и всей страны. Мы любим свой город и делаем все, чтобы поддерживать порядок и чистоту», — говорит мэр.

Отметим, что за весь весенний сезон в городе планируют высадить порядка 5 тысяч деревьев.

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