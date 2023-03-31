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НовостиСпорт31 марта 2023 7:12

Казань прорабатывает с Минспортом России возможность принять Игры ШОС

По словам министра спорта Татарстана, идет процесс составления схемы по соревнованию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также обсуждается вопрос проведения Игр БРИКС.

Также обсуждается вопрос проведения Игр БРИКС.

Фото: Антон ПИКУС

Казань прорабатывает с Минспортом России возможность принять Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Идет процесс составления схемы по соревнованию. Также обсуждается вопрос проведения Игр БРИКС. Республика заинтересована в организации подобных комплексных мероприятий. Как отметил Леонов, при стабильности международной повестки есть вероятность «что-то придумать», сообщает «ТАСС».

Напомним, в Южной Корее Казань презентовала «Игры будущего - 2024». Киберсоревнования будут идти в течение девяти дней. В столице Татарстана они состоятся в 2024 году.

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