В Южной Корее Казань презентовала «Игры будущего - 2024»

Участникам Игр нужно будет проявить свой талант не только с джойстиком в руках, но и на реальной спортивной площадке. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На Всемирном конгрессе местных и региональных властей, который проходит в городе Тэджон (Южная Корея) Казань презентовала международный кибер-чемпионат «Игры будущего», которые пройдут в столице Татарстана в феврале 2024 года.

- Мы упорно работаем, чтобы оставаться вместе, оставаться едиными в эти трудные времена. Уверен, что скоро этот сложный период закончится. Мы должны мечтать и думать о завтрашнем дне, – сказал во время презентации мэр Казани Ильсур Метшин и отметил, что в городе на Игры соберется прогрессивная, свободная от предрассудков, одаренная молодежь со всего мир, которой предстоит построить лучшее будущее.

Киберсоревнования в Казани будут идти в течение девяти дней, в них примут участие около двух тысяч человек со всего мира. Они будут состязаться минимум в 16 дисциплинах, где нужно будет проявить свой талант не только с джойстиком в руках, но и на реальной спортивной площадке. Речь идет о концепции фиджитал, объединяющей классический спорт и виртуальный спорт. Тестовые игры уже проходят в Казани.

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