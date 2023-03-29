С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

В период ограничений запрещается разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 25 апреля по 14 мая будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Особый режим будет введен из-за высокого уровня пожарной опасности в весенне-летний период. Во время действия постановления запрещается:

- Разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор;

- Готовить на открытом огне пищу в несгораемых емкостях и других приспособлениях тепловой обработки еды на территориях, находящихся под угрозой пожаров. Исключение составляют мангалы на территориях объектов общественного питания;

- Применять пиротехнические изделия 1-3 классов опасности, на территориях подверженных угрозе пожаров;

- Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, которые поднимаются вверх при нагревании воздуха внутри конструкций при помощи открытого огня.

Исполнительным органам власти Татарстана поручено очистить подведомственные территории от сухой листвы и мусора, проверить работоспособность источников противопожарного водоснабжения, а также не проводить пожароопасные работы во время действия режима.

Ранее в Татарстане увеличили летные часы авиационного патрулирования лесов в случае высокой пожарной опасности. Не исключено и то, что в 2023 году пожароопасный сезон в республике начнется гораздо раньше.

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