В Татарстане увеличили летные часы авиационного патрулирования лесов

Патрулировать леса будут в случае высокой пожарной опасности. Фото: Михаил Грибовский

В Татарстане на 20% увеличили летные часы авиационного патрулирования. Минлесхоз республики заключил контракт с компанией «Скайрус», которая будет патрулировать леса в случае высокой пожарной опасности.

Вместе с тем появился новый, четвертый маршрут авиапатрулирования. Общая протяженность всех путей составляет 2,29 тысячи километра, рассказал первый заместитель главы Минлесхоза Татарстана Ильгизар Зарипов на пресс-конференции.

Ранее он также рассказал, что в 2023 году пожароопасный сезон в Татарстане наступит гораздо раньше из-за резкого потепления.

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