Сжигание сухой травы может привести к пожару. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году пожароопасный сезон в Татарстане начнется гораздо раньше. Связано это с ранним приходом весны, высокой температурой и сходом снега почти во всех районах республики.

В прошлом году пожароопасный сезон был открыт лишь 25 апреля, в этом же предполагается, что он начнется через неделю-полторы. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель главы Минлесхоза Татарстана Ильгизар Зарипов.

Спикер также напомнил, что на сельскохозяйственных землях и в населенных пунктах запрещено сжигать сухую траву и прочие пожнивные остатки. В республике уже стали фиксировать первые случаи подобных возгораний.

Напомним, ранее в Татарстане было подписано постановление, согласно которому пожароопасный сезон в республике должен начаться с 15 апреля.

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