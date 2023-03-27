В Татарстане после подтопления дома ветерана ВОВ началась доследственная проверка

Ветеран проживал в этом доме вместе со своей дочерью-инвалидом. Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Татарстану организовал доследственную проверку из-за подтопления частного дома, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны и его дочь-инвалид. Их жилье затопило наполовину.

В Казани из-за резкого подъема уровня воды в малых реках произошло затопление некоторых поселков города. В результате из одного дома эвакуировали 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его дочь-инвалида. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды и очисткой ливневых сетей.

Напомним, всего с начала 2023 года в Казани поступило 70 обращений о затоплении.

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