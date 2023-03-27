В малых реках Казани зафиксирован резкий рост уровня воды

Как отметил Тимурханов, в целом вопрос с паводком находится под контролем. Фото: Виктор Гусейнов

В Казани жители столкнулись с проблемами из-за паводка. Речь идет о Приволжском и Кировском районах города. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления гражданской защиты столицы Татарстана Фердинант Тимурханов.

25-26 марта из-за повышения температуры воздуха резко увеличился уровень воды в малых реках Казани. Серьезная обстановка сложилась по улице Гостеприимная Приволжского района и в Кировском районе.

Как отметил Тимурханов, в целом вопрос с паводком находится под контролем. Так, за обстановкой следят 104 маневренные группы со спецоборудованием. Также организовано круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии города. Помимо этого, заготовлено 2,3 тысячи мешком с песком и 777 деревянных трапов.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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