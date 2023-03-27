С начала года в Казани зарегистрировали 70 обращений о затоплении

С 27 марта в городе началось круглосуточное дежурство для контроля над паводками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала 2023 года в Казани зарегистрировали 70 обращений о затоплении. С этого понедельника в городе началось круглосуточное дежурство для контроля над паводками, рассказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов на "деловом понедельнике".

25-26 марта из-за повышения температуры воздуха резко увеличился уровень воды в малых реках Казани. Спасатели помогли в переезде ветерану Великой Отечественной войны и его дочери-инвалиду первой группы из поселка Салмачи. В их доме откачали воду и очистили ливневые сети.

Вместе с тем на 100% завершились работы по открытию оголовок труб в жилых массивах Мирный, Борисково, Аметьево, Петровский, Калуга, Салмачи и Первомайский. Кроме того, от снега и наледи очистили свыше 3 тысяч ливнеприемников.

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