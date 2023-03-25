В Казани весна побила рекорд по температуре

Прошлый температурный рекорд в городе был зафиксирован в 2014 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

24 марта в Казани был обновлен температурный рекорд. Так, согласно данным метеостанции в Приволжском районе города, столбик термометра поднялся до +11,8 градуса. И это при том, что прошлый рекорд для 24 марта в Казани был зафиксирован в 2014 году - +10,5 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

К слову, по его прогнозам, в эту субботу днем местами пройдет небольшой дождь, а ветер усилится – в порывах до 17 м/с. Что же касается температуры воздуха, то есть все шансы, что она поднимется до +12 градусов.

В воскресенье, 26 марта, особых изменений в погоде можно не ждать. Разве что станет еще теплее – днем от +10 до +15 градусов.

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