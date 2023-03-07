Постановление позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, руководители районных Исполкомов до начала этого сезона должны создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов, а также очистить территории от сухой травы и валежника на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а также оборудовать места для сжигания мусора, травы, листвы и отходов.

Кроме того, МЧС Татарстана поручено инициировать создание в районах групп для патрулирования населенных пунктов, земель сельхозназначения, которые так или иначе подвержены угрозе природных пожаров.

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