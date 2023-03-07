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НовостиОбщество7 марта 2023 10:01

В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон

Так, руководители районных Исполкомов должны до начала данного периода принять меры по защите населенных пунктов от огня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Постановление позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Постановление позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, руководители районных Исполкомов до начала этого сезона должны создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов, а также очистить территории от сухой травы и валежника на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а также оборудовать места для сжигания мусора, травы, листвы и отходов.

Кроме того, МЧС Татарстана поручено инициировать создание в районах групп для патрулирования населенных пунктов, земель сельхозназначения, которые так или иначе подвержены угрозе природных пожаров.

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