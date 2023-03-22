В Набережных Челнах все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах

В 2023 году в Набережных Челнах откроется детсад на 340 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах дети с трех до семи лет на 100% обеспечены местами в детских садах. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин.

В городе активно строятся новые дошкольные учреждения. Так, в 2023 году в Набережных Челнах откроется еще один детский сад в микрорайоне «Яшьлек» на 340 мест.

Всего в текущем году в очереди в дошкольные учреждения стоят 10,9 тысячи детей. Ранее мы рассказывали, когда начнется их зачисление в детские сады Набережных Челнов.

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