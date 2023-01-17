К 1 сентября 2023 года в Набережных Челнах откроют две крупные школы и детский сад

Одна школа расположится в микрорайоне №34, а другая - в районе Орловского поля. Фото: Мария ЛЕНЦ

К 1 сентября 2023 года в Набережных Челнах откроют две школы и детский сад. Об этом на совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

Оба образовательных учреждения будут рассчитаны на 1501 ученика. Одна школа расположится в микрорайоне №34, а другая - в районе Орловского поля. Они станут самыми крупными в Набережных Челнах.

Кроме того, в городе появится детский сад в жилом районе "Яшьлек", рассчитанный на 340 мест.

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