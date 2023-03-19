Проверить статус заявления можно через портал «Госуслуг». Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля начнется зачисление в детские сады Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска. Места будут распределяться исходя из указанной в заявлении даты начала посещение детсада. До наступления этого дня позиция в очереди не отображается. При этом все ранее поданные заявления через портал «Госуслуги Татарстана» сохраняются.

Родители могут проконсультироваться по вопросам приема в детсад по горячим линиям:

Казань:

223-22-10, 223-23-80 (Управление образования Казани);

560-57-64, 292-68-55 (Кировский и Московский районы);

522-87-42,292-09-30,292-68-55 (Ново-Савиновский и Авиастроительный районы);

223-23-80(доб. 66336),224-33-80,292-09-30 (Приволжский и Вахитовский районы);

223-23-80 (доб. 66331, 66332), 272-31-26, 292-34-65 (Советский район)

294-95-08 (Минобрнауки Татарстана).

Набережные Челны:

8(8552)56-14-71, 8(8552)56-12-67.

Зеленодольский район:

8(84371) 4-97-53.

Проверить статус заявления можно через портал «Госуслуг», оформив подписку на информирование. Если заявке присвоен статус «Направлен в ДОО», то родителям следует в течение 30 дней обратиться в детсад, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.

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