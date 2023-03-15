Источником распространения сибирской язвы в Чувашии стала туша быка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 марта, стало известно о двух подтвержденных случаях заболевания сибирской язвой жителями Цивильского района Чувашии. Заболевшие были экстренно госпитализированы, а все, кто контактировал с ними, взяты под медицинский контроль.

«При получении извещения о подозрении на заболевание специалистами Роспотребнадзора незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование по установлению причины заражения», - сообщают в пресс-службе Управления.

Для определения источника инфекции были отобраны пробы объектов окружающей среды. Исследования показали, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем – разделанной тушей быка. В очаге проведена дезинфекция.

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