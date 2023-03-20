В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельных родов в КДМЦ Набережных Челнов

Дело заведено по факту «Причинения смерти по неосторожности». Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело из-за смерти учительницы лицея №78 им. Пушкина из Набережных Челнов Алены Мухаметовой, которая умерла после тяжелых родов. Дело заведено в отношении неустановленных лиц по статье «Причинения смерти по неосторожности», сообщает Сhelny-biz.ru.

36-летняя учительница скончалась от осложнений после тяжелых родов. Медики боролись за ее жизнь на протяжении недели, однак у нее произошла остановка сердца. Новорожденный сын женщины находится в ДРКБ, ранее его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Напомним, после смертельных родов в КДМЦ Набережных Челнов также назначили нового главного врача.

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