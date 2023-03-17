После смертельных родов в КДМЦ Набережных Челнов назначен новый главный врач

Стаж практической работы нового руководителя - 22 года. Фото: пресс-служба КФУ

В КДМЦ Набережных Челнов назначен новый главный врач. По данным «КП-Казань», пост занял Альберт Хаертдинов. Ранее 48-летний специалист работал заведующим акушерским отделением МСЧ КФУ. На посту в автограде он сменил Марата Насыбуллина.

Смена руководства произошла после того, как в КДМЦ состоялись сложные роды 36-летней учительницы из Набережных Челнов. 6 марта ее сын появился на свет, а на следующий день она в тяжелом состоянии была переведена в РКБ Казани. Спустя неделю педагог скончалась.

Новый руководитель Альберт Талгатович закончил лечебный факультет Казанского Государственного медицинского университета в 1997 году. Затем прошел интернатуру по акушерству и гинекологии на базе РКБ МЗ РТ. Стаж практической работы по специальности 22 года.

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