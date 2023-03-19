Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на 1,5 миллиарда долларов

Татарстан регулярно поддерживает воинские части, в которых служат бойцы из республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала спецоперации Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. К мере поддержке подключились все районы республики без исключения, отметил раис региона Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Он также подчеркнул, что Татарстан регулярно оказывает помощь Лисичанску, а также поддерживает воинские части, в которых служат бойцы из республики.

Напомним, ранее мобилизованные татарстанцы вернулись в республика на двухнедельный отпуск. В связи с этим Рустам Минниханов поручил содействовать получению отпусков родным бойцов, а их детям дать возможность обучаться дистанционно.

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