Регулярно собирать гуманитарный груз помогают более 350 предприятий и тысячи горожан. Фото: Марат Мугинов, Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

С начала спецоперации из Казани в Лисичанск доставили 725 тонн гуманитарной помощи. За все время в подшефный Татарстану город отправлено 38 фур. Об этом рассказал градоначальник Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы.

По словам мэра, помощь нашим военнослужащим и жителям освобожденных территорий стала новым важным направлением работы наряду с решением задач развития Казани. Регулярно собирать гуманитарный груз помогают более 350 предприятий и тысячи горожан.

Напомним, 22 февраля прошла очередная отправка помощи в Лисичанск весом в 100 тонн. Местным жителям передали вещи первой необходимости, стройматериалы, автомобиль УАЗ и спортивный инвентарь.

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